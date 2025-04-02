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Царьград

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В Харькове "сущий ад": Тактика Белоусова снова сработала. Мощное огненное зарево, сирены воют часами

В Харькове "сущий ад": Тактика Белоусова снова сработала. Мощное огненное зарево, сирены воют часами

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело более десяти взрывовСегодня ночью глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что город атакуют беспилотники.

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