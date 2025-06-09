Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена за вооружение киевского режима и за нежелание добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
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