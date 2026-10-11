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RT Russia

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Валиева примет участие в этапе Гран-при России в Казани

Валиева примет участие в этапе Гран-при России в Казани

Фигуристка Камила Валиева заявлена среди участников первого этапа Гран-при России в Казани. Турнир в столице Татарстана пройдёт с 16 по 19 октября.

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