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Царьград

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В Ейске юные яхтсмены разыграли 11 гонок на чемпионате края

В Ейске юные яхтсмены разыграли 11 гонок на чемпионате края

В Ейске состоялись чемпионат и первенство Краснодарского края по парусному спорту. На акватории Азовского моря юные яхтсмены из нескольких регионов боролись за медали и возможность войти в состав сборной команды для участия в последующих стартах.

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