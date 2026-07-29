В Ейске юные яхтсмены разыграли 11 гонок на чемпионате края

В Ейске состоялись чемпионат и первенство Краснодарского края по парусному спорту. На акватории Азовского моря юные яхтсмены из нескольких регионов боролись за медали и возможность войти в состав сборной команды для участия в последующих стартах.
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