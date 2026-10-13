Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Зачем на шине цветные точки? Это полезно знать всем водителям

Зачем на шине цветные точки? Это полезно знать всем водителям

Новую резину маркируют на шинном заводе, нанося цветные полосы и точки. Полосы для автовладельца никакой пользы не несут.

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