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Кредитный эксперт Шакурова: никогда не снимайте наличные с кредитной карты

Кредитный эксперт Шакурова: никогда не снимайте наличные с кредитной карты

Часто к специалистам по восстановлению кредитной истории обращаются заемщики, которым помочь уже нельзя, потому что они загнали себя в такую долговую яму, что ни один банк провести рефинансирование просто не может.

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