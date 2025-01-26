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Зеленский обещает Молдове азербайджанский газ – Bloomberg

Зеленский обещает Молдове азербайджанский газ – Bloomberg

Bloomberg пишет, что Украина готова к транзиту газа в ЕС из Азербайджана. Агентство ссылается на слова Владимира Зеленского, сказанные им вчера в Киеве после встречи с президентом Молдовы Майей Санду, на которой обсуждался кризис с поставками газа соседке Украины.

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