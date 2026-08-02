В Рязани более 100 детей поступили в ОДКБ с переломами

Так, с 25 июля по 31 июля в учреждение поступили дети со следующими патологиями: Переломы - 105; Ожоги - 3; Черепно-мозговые травмы - 10; Дорожно-транспортные происшествия - 4; Укушение животными - 11 В Рязани в ОКБ экстренно госпитализировали 393 пациента за неделю, 3 доставила авиация.