«Мы все должны очень постараться». Мобилизация собственных доходов Крыма

На заседании Коллегии Министерства финансов Республики Крым, состоявшемся по подведению итогов работы за минувший год, обсуждали исполнение бюджета Республики Крым за 2023 год, в том числе итоги работы муниципальных образований Республики Крым по увеличению собственной доходной базы, и задачи, стоящие перед главными распорядителями бюджетных средств и муниципалитетами совместно с налоговой службой с учётом складывающихся реалий на текущий год.