Любовь Успенская включила дочь в райдер после её побега

Певица Любовь Успенская включила дочь в райдер после ее побега из дома. Как сообщает Telegram-канал Mash, в случае гастролей исполнительница требует от организаторов оплачивать перемещение и проживание Татьяны Плаксиной.
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