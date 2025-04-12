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Газета.ру

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СК предъявил обвинение троим военным ВСУ, обстреливавшим курское село Ольговку

СК предъявил обвинение троим военным ВСУ, обстреливавшим курское село Ольговку

Следственный комитет России предъявил обвинение в терроризме троим военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливавшим жилые дома в селе Ольговка Курской области, в результате чего погибли четверо местных жителей.

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