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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков отразил 15 из 17 бросков «Вашингтона». Победа – 4-я подряд и 11-я в 22 играх в сезоне

«Каролина» обыграла «Кэпиталс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Победа стала для россиянина 4-й подряд.

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