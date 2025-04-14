Сделка с Трампом может загнать Россию в ловушку – Лавров

Глава русского МИД заявил, что знает, как выглядит сделка с США, которая загонит Россию в ловушку.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русские власти прекрасно понимают, что сделка с США и Трампом может стать ловушкой.
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