Четырёхдневную рабочую неделю нужно ввести в России ради повышения рождаемости, — депутат Госдумы Сардана АвксентьеваДепутат привела в пример Японию, где сокращение рабочей недели рассматривают как способ улучшения баланса между работой и личной жизньюИсточник: https://vk.
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