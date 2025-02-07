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Новый Нижегородский

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Четырёхдневную рабочую неделю нужно ввести в России ради...

Четырёхдневную рабочую неделю нужно ввести в России ради...

Четырёхдневную рабочую неделю нужно ввести в России ради повышения рождаемости, — депутат Госдумы Сардана АвксентьеваДепутат привела в пример Японию, где сокращение рабочей недели рассматривают как способ улучшения баланса между работой и личной жизньюИсточник: https://vk.

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