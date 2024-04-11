«Всего один вопрос»: можно ли было предотвратить смерть певца Кунгурова

Заведующий отделением интенсивной психиатрической помощи московского Психоневрологического диспансера, судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев рассказал, что смерть 40-летнего оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова могла быть связана с депрессивным расстройством, передает KP.
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