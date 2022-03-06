Запад не знает, что делать с Россией — и с меняющимся прямо на наших глазах миром тоже. Последствия взрыва «атомной бомбы» финансово-экономических санкций, направленного вроде как на Россию, еще не… Почему неадекватность Запада поможет России .
Запад не знает, что делать с Россией — и с меняющимся прямо на наших глазах миром тоже. Последствия взрыва «атомной бомбы» финансово-экономических санкций, направленного вроде как на Россию, еще не… Почему неадекватность Запада поможет России .
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