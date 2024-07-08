Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл во Владивосток: что посетит

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля, ФедералПресс. Юрий Трутнев прибыл во Владивосток с двухдневным рабочим визитом. Среди запланированного ряда встреч состоится и заседание, посвященное подготовке к Восточному экономическому форуму.
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