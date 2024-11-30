В Крыму растёт спрос на услуги красоты

За минувший год спрос на все бьюти-услуги в Крыму вырос на 21%. «Специалисты красоты» начинают работать на себя и многие процедуры начали предлагать на дому, оборудуя необходимое рабочее место, пишет «МК-Крым».
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