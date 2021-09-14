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Председатель СК России поручил детально разобраться в возникшей конфликтной ситуации в поселке в Московской области

Председатель СК России поручил детально разобраться в возникшей конфликтной ситуации в поселке в Московской области

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области  Старикову А.Ю. установить причины и условия, способствовавшие возникшей конфликтной ситуации в одном из поселков Московской области.

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