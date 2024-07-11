Потенциал роста юаня выглядит ограниченным

Вчера курс юань продолжил ползти вверх и завершил торги на отметке 11,98 руб. Волатильность и торговые обороты в паре юань-рубль с поставкой "завтра" активность оставались низкими, отражая сжатие предложения со стороны экспортеров, вызванное отдаленностью налогового периода, и балансирующее слабый спрос.