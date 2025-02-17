Жир или вода? Тренер Куртова-Дерендеева объяснила, почему тяжело худеть

Многие из нас свои неудачи с похудением списывают на «широкую кость». Что это: оправдание для ленивых, или, действительно, нерушимая преграда на пути к стройности? Как особенности телосложения влияют на фигуру и тренировочный процесс, aif.
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