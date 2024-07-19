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Петербургский дневник

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Дворцовый мост развели под классическую музыку

Дворцовый мост развели под классическую музыку

Зрители услышали «Гимн Великому Городу», «Пролог опера «Борис Годунов» и друге композиции В ночь с 19 на 20 июля Дворцовый мост в Петербурге развели под специальный плейлист – жители и гости Северной столицы услышали классику.

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