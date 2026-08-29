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Бакаев — о судействе в РПЛ: «Мы уже в Воронеже сегодня все видели. Это реалии нашего футбола»

Бакаев — о судействе в РПЛ: «Мы уже в Воронеже сегодня все видели. Это реалии нашего футбола»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев после поражения от «Динамо» (0:1) в домашнем матче 6-го тура РПЛ высказался о судействе в российском футболе.

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