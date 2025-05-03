Подмосковье продолжает восстанавливать электроснабжение

В Подмосковье продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после сильного снегопада. Как сообщает «Интерфакс», свет уже подали на социальные объекты, а полностью вернуть электричество в дома планируют до 4 мая.
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