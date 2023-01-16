Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий ориничев
    Если бы Путин одобрил "взятие" Киева, тогда бы войны (с западом) не избежать. А вот если хватит выдержки перемолоть в...Захарова в связи ...
  • Валерий Прокофьев
    Это так, Дуда, только будешь ли ты жив к тому времени? Хотя не важно!Польский президен...
  • Сергей Кочегаров
    Шанс есть, способностей нету.Новый министр обо...

В ДТП на границе Челябинской области и Башкирии погибли двое взрослых и ребенок

В ДТП на границе Челябинской области и Башкирии погибли двое взрослых и ребенок

Легковушка Chery и «Газель» не разошлись на стоянке грузовиков. Жуткая авария произошла вчера, 15 января, на трассе между селом Малояз (Башкортостан) и посёлком Кропачёво (Челябинская область).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх