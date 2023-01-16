В ДТП на границе Челябинской области и Башкирии погибли двое взрослых и ребенок

Легковушка Chery и «Газель» не разошлись на стоянке грузовиков. Жуткая авария произошла вчера, 15 января, на трассе между селом Малояз (Башкортостан) и посёлком Кропачёво (Челябинская область).
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