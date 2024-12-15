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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг про КПК: «74 000 болельщиков за три дня – не на каждом ЧМ собирают столько за весь турнир. Для зрителя здесь лучше, чем на Турнире четырех наций, в Бостоне и Монреале арены меньше»

– Сегодня объявили посещаемость матча в 21 425 человек. Есть повод говорить о новом рекорде? – Наша задача – всегда максимально привлекать зрителей.

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