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ИИ доводит до финала: дочитывание книг в «Яндекс Книгах» выросло в 2,5 раза

ИИ доводит до финала: дочитывание книг в «Яндекс Книгах» выросло в 2,5 раза

И около 30% подписчиков книжного сервиса пользуются ИИ-функциями Использование искусственного интеллекта и персональных рекомендаций помогло «Яндекс Книгам» увеличить глубину потребления контента (дочитывания) в 2,5 раза.

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