Крейсер «Карлсруэ». Погибший непобежденным

Крейсер «Карлсруэ» (SMS Karlsruhe) во время Первой мировой войны захватил или потопил неприятельские суда общим водоизмещением 76609 брутто-тонн и стал вторым по результативности рейдером, уступив в этом качестве лишь «Эмдену».
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