В Госдуме предложили расширить льготные авиабилеты для жителей Магаданской области

Член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков (ЛДПР) предложил увеличить количество льготных авиабилетов на каждом рейсе из Магаданской области, открыть для жителей прямые данные о числе доступных субсидируемых мест, ввести контроль ФАС за ценами на стыковочные маршруты, а также добавить новые льготные направления в крупные медицинские и учебные центры страны.