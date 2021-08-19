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В стационарах Оренбуржья все больше тяжело больных COVID-19

В стационарах Оренбуржья все больше тяжело больных COVID-19

Говоря о ситуации в ковидных центрах, министр Татьяна Савинова впервые заплакала. Каждый день она и ее коллеги-врачи призывают оренбуржцев поскорее вакцинироваться от коронавируса, но «включают голову», как она выразилась однажды, далеко не все.

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