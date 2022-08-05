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Китай скупает США: чем грозит Америке потеря сельхозземель

Китай скупает США: чем грозит Америке потеря сельхозземель

Американские эксперты обеспокоены по поводу приобретения Китаем сельскохозяйственных земель США. Группа специалистов вашингтонского аналитического центра The Heritage Foundation опубликовала доклад, в котором призвали «остановить китайское влияние».

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