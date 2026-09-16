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Кондаков, Маринкин, Касаджиков, Мукаилов, Бобер – в составе молодежной сборной России на игры с Северной Македонией и Сербией

Назван состав молодежной сборной России на учебно-тренировочный сбор, который начнется 19 сентября. Команда Ивана Шабарова проведет на выезде три товарищеских матча: 28 сентября – с Северной Македонией, 2 и 5 октября – с Сербией.

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