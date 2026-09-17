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Полиция Кубани разыскивает курьеров мошенников: забрали у пенсионерки три миллиона

Полиция Кубани разыскивает курьеров мошенников: забрали у пенсионерки три миллиона

Все произошло в Абинском районе. Деньги у 67-летней женщины забрали парень и девушка. Полиция публикует фотороботы курьеров и приводит описание их внешности: парень 20-25 лет, рост 175, плотный, волосы темные средней длины.

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