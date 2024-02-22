Путин: стратегические ядерные силы России обновлены на 95 процентов

Владимир Путин заявил о высоких показателях оснащенности современным вооружением и техникой. Так, доля современного вооружения и военной техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей ядерной триады - почти 100 процентов.
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