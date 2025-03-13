Мужчина или женщина, Троньё... В чем настоящая загадка Брижит Макрон?

Слухи о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной и в зрелом возрасте совершила трансгендерный* переход, могут быть отвлекающим маневром, призванным спрятать ее главный секрет, считают в редакции журнала Juste Milieu.
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