БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Евро-3» на заправках: Стоит ли такое топливо винить в поломках автомобилей?

«Евро-3» на заправках: Стоит ли такое топливо винить в поломках автомобилей?

Без детальной экспертизы по каждому случаю все разговоры о вреде бензина — всего лишь «информационный шум» Андрей Захарченко Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков На автозаправочные станции Черноземья стало поступать топливо пониженного экологического класса.

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