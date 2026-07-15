Президент Ирана встретился с министром энергетики Сергеем Цивилёвым. Масуд Пезешкиан: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, как и его отец, поддерживает расширение отношений с Россией; Иран, Россия и другие независимые государства отвергают односторонние действия и попытки навязать свою волю; развитие научного, промышленного, экономического и практического сотрудничества поможет смягчить последствия санкций и создать условия для более справедливого миропорядка.