Президент Ирана встретился с министром энергетики Сергеем Цивилёвым. Масуд Пезешкиан: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, как и его отец, поддерживает расширение отношений с Россией; Иран, Россия и другие независимые государства отвергают односторонние действия и попытки навязать свою волю; развитие научного, промышленного, экономического и практического сотрудничества поможет смягчить последствия санкций и создать условия для более справедливого миропорядка.
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