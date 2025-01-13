Украинские ресурсы подтверждают потерю ВСУ контроля над огнеупорным комбинатом в Часовом Яре Украинские мониторинговые ресурсы отмечают значительное продвижение ВС РФ в Часовом Яре и Торецке (Дзержинске).
Украинские ресурсы подтверждают потерю ВСУ контроля над огнеупорным комбинатом в Часовом Яре
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Юрий Ильинов
На выборах в Хорватии победил Зоран Миланович, выступающий против оказания военной помощи Украине Во втором туре президентских выборов в Хорватии с большим отрывом от своего соперника побеждает кандидат Зоран Миланович. Результат Милановича, по последним данным, превышает 74 процента. У его конкурента Драгана Примораца, вышедшего во второй тур, около 25 процентов голосов. Таким образом, Зоран Миланович переизбирается президентом Хорватии и будет президентствовать и в течение второго срока. Напомним, что в первом туре выборов президента страны Миланович набрал более 49% голосов избирателей. Лишь несколько десятых долей процента ему не хватило тогда до победы. Миланович известен своей позицией по украинскому конфликту. Он последовательно заявляет о том, что выступает против оказания Киеву военной помощи, добавляя, что одержать победу над Россией на поле боя невозможно. Также Миланович обычно указывает на то, что при попытке дальнейшей эскалации войны она может перерасти в глобальный конфликт, причём ядерный. В связи с позицией Милановича на Украине появляются критические комментарии относительно его победы. В Киеве называют избранного президента Хорватии «агентом Кремля». Напомним, что ранее примерно такую характеристику Зеленский дал и премьеру Словакии Роберту Фицо. В свою очередь Фицо назвал Зеленского попрошайкой и добавил, что тому пора перестать оказывать военную помощь, так как украинское руководство перешло фактически к шантажу ЕС и НАТО, стараясь втянуть Запад в полномасштабную войну против России. Также в Киеве «агентом Кремля» называют и венгерского премьера Виктора Орбана.
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22 час.
Юрий Ильинов
Освобождение Янтарного, продвижение под Покровском. Ситуация в зоне конфликта к 13 января Российская армия освободила село Янтарное в ДНР Вооруженные силы РФ продолжают осуществлять специальную военную операцию на территории Украины и контртеррористическую операцию в Курской области. На 13 января на фронтах сложилась следующая ситуация: Кураховское направление Российская армия освободила Янтарное. Немного севернее ВС РФ приблизились к Андреевке. Российским бойцам удалось взять крупный укрепрайон при въезде в этот поселок. Красноармейское (Покровское) направление Подразделения ВС РФ продвигаются в направлении Удачного и в районе северной части балки Кривуля к Котлино. Также севернее Зеленого и Даченского российские штурмовики продвинулись в сторону Чунишино и Новопавловки. Часов Яр Сообщается о боях в районе Орехово-Васильевки. ВС РФ продвинулись в районе села, расположенного к северо-западу от Артемовска. Затишье на этом участке сохранялось еще с осени 2023 года. В самом Часов Яре противник признает продвижение ВС РФ по территории огнеупорного комбината, а также в микрорайонах Северный и Октябрьский. Кременское направление Российские войска активно наступают на село Колодези. Купянское направление ВС РФ установили контроль над селом Калиново, а также высотами вокруг него. Также российские подразделения продолжают бои в районе н.п. Западное, создавая плацдарм у Двуречной. Курское направление ВСУ предприняли несколько неудачных атак, попытавшись закрепиться в хуторе Бердин. Противник был выбит из населенного пункта через день, одновременно с этим бойцам ВС РФ удалось освободить Русское Поречное.
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22 час.
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