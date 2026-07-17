Трамп сосредотачивается

Новый санкционный законопроект США уже называют одним из самых жестких за последние годы. Однако в процессе обсуждения его существенно смягчили: вместо 500-процентных тарифов речь теперь идет о 100%, а сами ограничения могут так и остаться инструментом политического давления.
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