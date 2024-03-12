«Они повсюду»: как инциденты с утечками информации подняли на Западе волну шпиономании

4 марта была поставлена очередная, предпоследняя веха в деле об утечке прошлой весной секретных материалов Пентагона: главный фигурант, уволенный с позором двадцатидвухлетний рядовой первого класса ВВС США Тейшейра полностью признал свою вину и согласился на сделку с правосудием.