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«Они повсюду»: как инциденты с утечками информации подняли на Западе волну шпиономании

«Они повсюду»: как инциденты с утечками информации подняли на Западе волну шпиономании

4 марта была поставлена очередная, предпоследняя веха в деле об утечке прошлой весной секретных материалов Пентагона: главный фигурант, уволенный с позором двадцатидвухлетний рядовой первого класса ВВС США Тейшейра полностью признал свою вину и согласился на сделку с правосудием.

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