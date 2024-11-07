Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Могучий Трамп

Могучий Трамп

Он правда мощный старик, разве нет?Всего в истории американских президентских выборов было 2 случая, когда кандидатом в президенты опять становился человек, проигравший предыдущие выборы с президентского поста.

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