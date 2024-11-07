Могучий Трамп

Он правда мощный старик, разве нет?Всего в истории американских президентских выборов было 2 случая, когда кандидатом в президенты опять становился человек, проигравший предыдущие выборы с президентского поста.
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