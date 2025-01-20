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Постпред Ульянов после инаугурации Трампа призвал ЕС полагаться на себя

Глава постоянного представительства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов высказался по поводу того, как на входящих в состав Европейского Союза державах в обозримом будущем может сказаться президентство нового лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

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