Прохладные выходные с дождём и снегом ожидаются в Красноярске

Грядущие выходные в Красноярске будут отмечены холодной погодой и осадками. Согласно прогнозу синоптиков, самая низкая температура ожидается в субботу, 9 ноября, когда днем столбики термометров будут колебаться между -2 и -1 градусами.
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