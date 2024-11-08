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Прохладные выходные с дождём и снегом ожидаются в Красноярске

Прохладные выходные с дождём и снегом ожидаются в Красноярске

Грядущие выходные в Красноярске будут отмечены холодной погодой и осадками. Согласно прогнозу синоптиков, самая низкая температура ожидается в субботу, 9 ноября, когда днем столбики термометров будут колебаться между -2 и -1 градусами.

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