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Мишустин выступил с лекцией на просветительском марафоне "Новое знание"

Не бояться технологических переходов, но правильно понимать происходящие процессы, чтобы исключить негативные для общества последствия, к этому призвал премьер-министр Михаил Мишустин на своей лекции на просветительском марафоне "Новое знание" .

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