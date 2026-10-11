Песков: Зеленский сейчас в истерике и вряд ли способен на обдуманные действия

Владимир Зеленский сейчас находится в истерике и вряд ли способен на какие-либо обдуманные действия, иначе он бы демонстрировал склонность к мирным переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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