НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Кудряшов о главном воспоминании в карьере: «Когда Акинфеев отбил пенальти против Испании на ЧМ-2018. Неописуемая радость»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов назвал главное воспоминание в своей карьере.  Напомним, 39-летний защитник 2Drots объявил о завершении игровой карьеры после матча первого раунда FONBET Кубка России в Пути регионов против «Орла» (2:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии