Галопом по полям. Барнаульский застройщик начал осваивать квартал у ТЦ Metro

Торги, на которых разыграли площадку, прошли менее трех месяцев назад Проекты домов в квартале 2012 Фото: "Барнаулгражданпроект" В квартале 2012, который в марте 2024 года продали на торгах, скоро развернут строительство первых домов.
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