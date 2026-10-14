Алтайские археологи помогли раскрыть историю опасного вируса оспы, угрожающего овцам

Археологические находки стали одними из ключевых материалов международного исследования, которое проследило эволюцию опасного для сельского хозяйства вируса за 3,5 тысячи лет Доцент Алтайского государственного университета, заведующий барнаульской лабораторией Института археологии и этнографии СО РАН и АлтГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Папин стал соавтором международного исследования вируса оспы овец.
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