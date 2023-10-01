Хорхе Мартин выиграл сокращенную из-за дождя гонку MotoGP в Японии

Хорхе Мартин выиграл сокращенную из-за дождя гонку MotoGP в ЯпонииGold & Goose / Red Bull Content PoolПилот частной команды Pramac Ducati Хорхе Мартин выиграл дождевой Гран При Японии и приблизился к Франческо Баньяе в чемпионате.
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