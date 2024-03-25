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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент РФС об отношении УЕФА к России и Израилю: «Двойные стандарты чистой воды. Странно ждать чего-то от людей, чьи решения обусловлены политической волей третьих лиц»

Ранее генсек УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что отстранение израильских команд от международных турниров не планируется, назвав ситуацию с баном России «совершенно другой».

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